Mani di fata: stasera su NOVE il film con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi

Stasera su NOVE, alle 21:35, arriva il quasi ottantenne Renato Pozzetto (compirà gli anni domani, 14 luglio) con Mani di fata, famosa commedia del 1983 diretta da Steno, che vede l'attore milanese al fianco di Eleonora Giorgi.

Andrea (Renato Pozzetto), un ingegnere quarantenne e marito modello, subisce un forte trauma: viene licenziato. Al danno, poi, segue la beffa: la sua bella moglie in carriera, Franca (Eleonora Giorgi), viene invece promossa. Incapace di stare con le mani in mano, dapprima Andrea si ritrova a fare "la donna di casa", e scopre di avere un vero talento per la nuova occupazione. Poi, deciso a darsi alla carriera del casalingo, s'impiega come domestico presso una serie di sedicenti nobili, più o meno decaduti. Se il suo sistema nervoso e comportamentale ne risentono, anche il menage familiare fa acqua da tutte le parti. Fino a quando...