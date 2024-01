La mangaka Hinako Ashihara trovata morta, pochi giorni fa aveva criticato l'adattamento del suo Sexy Tanaka-sa

Hinako Ashihara, mangaka giapponese di 50 anni, è stata trovata morta vicino a Tokyo. I media giapponesi riferiscono che la polizia sta trattando il caso come un possibile suicidio dopo aver trovato un biglietto a casa sua lunedì.

Ashihara è l'autrice del manga Sexy Tanaka-san, inizialmente pubblicato da Shogakukan. La Nippon Television ha iniziato a trasmettere un adattamento live-action in 10 parti nell'ottobre dello scorso anno, con Kinami Haruka nel ruolo principale.

La storia racconta di una contabile quarantenne che ha una vita segreta come danzatrice del ventre. Quando il suo segreto viene scoperto da un collega, l'iniziale conflitto riuscirà a tirare fuori il meglio di entrambi.

Ashihara, tuttavia, non aveva apprezzato i toni dell'adattamento tanto da criticarlo pubblicamente su X (Twitter) e sul suo blog all'inizio di gennaio, scrivendo che la serie live-action non era rimasta fedele al suo manga, che era stata una condizione della sua produzione.

Ashihara, che ha realizzato opere come La forma delle nuvole, SOS, La clessidra - Ricordi d'amore e Piece, aveva successivamente cancellato i post, pubblicando dekle scuse nel primo pomeriggio di domenica in cui scriveva: "Non intendevo attaccare. Mi dispiace" Lunedì è stata trovata morta in casa.

Un adattamento poco felice

Il Japan Times avrebbe ricostruito la polemica tra Hinako Ashihara e gli autori della serie live action. La mangaka si sarebbe lamentata del fatto che la sceneggiatura dell'adattamento redatta da Aizawa Tomoko si era discostata troppo dal suo lavoro originale. Ashihara è intervenuta per occuparsi delle sceneggiature degli ultimi due episodi. Tutti e 10 gli episodi dello show sono stati lodati dalla critica e bel accolti dal pubblico, con uno share superiore al 5%.

Dopo la messa in onda della serie a dicembre, Aizawa ha utilizzato Instagram per spiegare i cambiamenti rispetto all'opera originale, pur senza nominare direttamente Ashihara. In tutta risposta i social media sono esplosi. Alcuni fan si sono schierati dalla parte dello sceneggiatore e hanno definito Ashihara troppo difficile. Altri hanno etichettato Aizawa come un "distruttore di opere originali". Dopo l'annuncio della morte di Ashihara, un post di X che definisce Aizawa un "assassino" ha ottenuto più di 8.000 Mi piace. Un altro con oltre 13.000 Mi piace incolpa la Nippon Television per non aver sostenuto Ashihara e afferma che la dichiarazione della compagnia sulla sua morte è inadeguata.

Poche ore fa la famiglia di Hinako Ashihara ha rilasciato una breve dichiarazione tramite Shogakukan. "Abbiamo perso il nostro amato membro della famiglia e siamo in uno stato di smarrimento", ha detto, rifiutando ulteriori richieste di commento da parte dei media.