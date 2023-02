Maneskin, Variety incorona il gruppo italiano: "La più grande rock band emersa negli ultimi anni"

Variety ha dedicato un servizio ed un'intervista ai Maneskin, considerati dal portale il più grande gruppo rock ad essere emerso in questi anni. Nel corso dell'intervista i quattro componenti del gruppo hanno raccontato i motivi del loro successo con una stoccata finale agli haters. Il portale ha ripercorso anche la carriera del gruppo, dagli esordi a X Factor alla vittoria ai Grammy Awards

I Maneskin sono stati intervistati da Variety a Roma e, come ha precisato il giornalista statunitense, durante l'intervista hanno parlato sempre in italiano. Il gruppo, per il noto portale americano, sono una delle poche band rock ad aver raggiunto un successo internazionale in questi ultimi anni. "A un certo punto la narrazione è cambiata", dice Damiano David "_La frase 'Perché non possiamo diventare qualcosa?' È diventata 'Perché no?'"

Naturalmente, questo tipo di successo ha un costo, anche per le persone sui vent'anni. "Con tutto questo lavoro, non vediamo quasi mai i nostri amici. Quindi per noi essere a Roma significa ricaricare le batterie", dice il chitarrista Thomas Raggi. "Ci dà la possibilità di tornare a una vita normale".

Ma non per molto. Alla fine del mese scorso, il gruppo ha pubblicato "Rush!", il loro terzo album in studio e il primo da quando sono esplosi a livello globale come vincitori dell'Eurovision Song Contest nel maggio 2021. I membri della band hanno analizzato con Variety i motivi del loro successo: "Obiettivamente, cosa ci siamo persi?" chiede David "Sappiamo suonare i nostri strumenti. Sappiamo scrivere canzoni. Siamo fortunati ad essere belli. Cosa c'era che ci fermava prima, a parte quel pensiero provinciale, 'Non ce la faremo fuori dall'Italia'?"

"Ho sempre avuto la sensazione che avessimo il potenziale", aggiunge il batterista Ethan Torchio. "Sapevo che eravamo musicalmente giusti per le persone di tutto il mondo". La cover dei Maneskin del brano Beggin' dei Four Seasons, ha collezionato più di un miliardo di stream solo su Spotify.

Variety ricorda il "Fanculo Putin!" urlato da David al Coachella nel 2022 e definisce il gruppo "gender-fluid - aggiungendo - Almeno due membri della band sono apertamente bisessuali o, come dice Torchio, 'sessualmente liberi'", scrive il portale.

"Forse è diventato più insolito negli ultimi 10 anni", dice David a proposito dei costumi usati durante i concerti "ma ci sono altri che l'hanno fatto prima di me e meglio di me: Freddie Mercury, Mick Jagger, David Bowie. Ma lo facciamo a modo nostro".

Dopo aver ricordato l'esordio a X Factor, la vittoria a Sanremo e all'Eurofestival, Variety chiede a David il suo rapporto con gli haters a cui è dedicato il brano "Bla Bla Bla", inserito nell'nuovo album. "Vorrei dire loro: 'Scusate, abbiamo fatto una canzone con Iggy Pop - dice Damiano - abbiamo aperto un concerto per i Rolling Stones, siamo stati i primi a vincere questo e quello. Cos'altro devo fare per farmi rispettare? Cosa posso fare di più per essere rispettato da Peppino da Molfetta?". Peppino se è in ascolto è pregato di rispondere.