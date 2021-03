I Maneskin con Orietta Berti a Che tempo che fa: l'incontro è irresistibile (VIDEO)

Il sospirato incontro dopo Sanremo 2021 tra i Maneskin e Orietta Berti è finalmente avvenuto, ieri sera a Che tempo che fa, con la benedizione di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ed è stato irresistibile esattamente come da attese.

Il video è ormai già un piccolo cult sui social, dove negli ultimi giorni Orietta Berti è diventata la regina dei meme, per via non soltanto dell'outfit a tema "marino" sfoggiato la prima sera sul palco dell'Ariston, ma soprattutto per aver erroneamente chiamato la band romana "Naziskin".

E che sia stata davvero la gaffe della Berti, come lei simpaticamente rivendica, a portare fortuna ai Maneskin nessuno lo saprà mai, quello che è certo, però, è che cresce il fronte di chi, ora, un duetto tra loro cinque se lo aspetta davvero.

Soprattutto dopo la prova canora di Orietta sulle note del ritornello di Zitti e buoni, il brano con cui i Maneskin hanno vinto il 71° Festival di Sanremo.