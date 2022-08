Maneskin, Damiano David si infortuna: costretto a cantare con il ghiaccio sulla spalla a Chicago

Damiano David è stato costretto ad esibirsi con del ghiaccio sulla spalla per un infortunio durante un concerto a Chicago: i Maneskin erano tra gli ospiti della tappa di Chicago del Lollapalooza Festival 2022. La natura dell'infortunio non è stata rivelata, la band sui social, ironizzando, ha parlato di un pubblico molto caldo che avrebbe costretto Damiano a cantare con il supporto del ghiaccio.

I Maneskin durante i concerti amano concedersi ai loro fans, anche a Chicago Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, non si sono risparmiati, con il frontman e la bassista che sono scesi tra il pubblico tuffandosi nel bagno di folla del Lollapalooza Festival 2022.

"Ieri, la folla al @lollapalooza era così calda che Damiano ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po'. Grazie Chicago per questo incredibile spettacolo e per il tuo pubblico elettrizzante. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vediamo l'ora di rifare tutto molto presto", ha scritto la band sui social, nella foto che accompagna la didascalia Damiano ha del giaccio sulla spalla, al suo fianco, per supportarlo un membro dello staff. Damiano ha repostato la foto nelle sue storie di Instagram scrivendo "Lavoro pericoloso".

Il cantante dei vincitori di Sanremo 2021 si era già infortunato quest'anno, poco prima della kermesse europea ospitata da Torino, aveva subito una storta mentre girava un videoclip a Londra. Damiano, sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022, era apparso visibilmente dolorante.

L'infortunio di Chicago, comunque, non sembra essere nulla di grave, "Non preoccupatevi, Damiano sta bene", si legge nelle storie di Instagram del profilo ufficiale del gruppo romano.