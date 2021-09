Maneskin, Damiano David è nudo nella foto su Instagram da capogiro

Damiano David dei Maneskin nudo su Instagram in una foto a tema sportivo che ha fatto il pieno di like: prendete la palla al balzo.

La foto di Damiano David dei Maneskin, nudo su Instagram, rischia di mandanre in tilt il social network: il frontman del gruppo romano, attualmente all'apice del successo, si è fotografato coprendosi le parti intime con un pallone da football. Tre foto in sequenza che continuano a macinare like.

Alla band italiana dell'anno piace provocare, pochi giorni fa la bassista Victoria De Angelis si è presentata con seni nudi ben visibili sul palco del Nova Rock Festival. Oggi è Damiano a scaldare gli animi dei suoi fan che lo seguono su Instagram. Il cantante ha pubblicato un post che in pochi minuti ha ricevuto migliaia di like e visualizzazioni.

Damiano David è completamente nudo, le parti intime sono coperte con un pallone da football con il logo della NCAA, nella caption si legge "Ball is life", "la palla è vita", poche parole lasciate alla libera interpretazione dei followers. I fan del frontman dei Maneskin hanno commentato il post da varie parti del mondo si va dal "gostoso" al "ride me", ovvero "cavalcami". In questo momento i commenti italiano sono in netta minoranza, segno che ormai Damiano è conosciuto in tutto il mondo.

I Maneskin, che da poco sono diventati testimonial del brand Gucci, sono oramai una band internazionale, i loro successi sono entrati nelle classifiche di tutti i paesi europei ed hanno attraversato l'Oceano per arrivare negli Stati Uniti, dove hanno collaborato con il leggendario Iggy Pop per un adattamento del pezzo I wanna be your slave.