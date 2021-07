I Maneskin da bambini: le foto di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas da piccoli

I Maneskin, attraverso delle foto pubblicate sul loro profilo Twitter, hanno annunciato di aver conquistato la prima posizione assoluta su Spotify. Il gruppo ha postato delle immagini in cui Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono ritratti da bambini al fine di festeggiare questo importante traguardo.

Le foto sono diventate immediatamente virali e il successo internazionale del gruppo, esploso con la vittoria all'Eurovision Song Contest, sembra non avere confini: oggi hanno ottenuto il primo posto sulla global chart di Spotify con il brano "Beggin" che ha totalizzato più di 7 milioni di stream, oltre ad essere approdati a Times Square come protagonisti del mega Billboard di Spotify che pubblicizza la playlist "This is Maneskin".

La didascalia dell'annuncio, piuttosto ironica, pubblicata sul profilo della stessa band, recita in inglese: "These kids just made it to the first place in the global chart". Ovvero: "Questi ragazzi hanno appena raggiunto il primo posto nella classifica globale di Spotify".

Durante una recente intervista, pubblicata proprio da Spotify, a proposito dell'Eurovision 2021, il gruppo ha dichiarato: "Dopo la nostra vittoria al Festival di Sanremo, eravamo entusiasti di avere l'opportunità di partecipare all'Eurovision, che è un evento musicale enorme. È stata un'esperienza incredibile, perché abbiamo incontrato tante persone da paesi diversi. È stato molto divertente ed è stato anche un ambiente sano in cui stare, non abbiamo sentito la competizione. Quando abbiamo avuto la possibilità di esibirci sul palco e di suonare durante la finale, è stata un'emozione indimenticabile per noi ed è stato fantastico poter finalmente suonare davanti al pubblico in presenza dopo due anni".