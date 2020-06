Mandela - La lunga strada verso la libertà: stasera su Canale 5 il film sulla vita di Nelson Mandela

Stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda Mandela - La lunga strada verso la libertà, il film con Idris Elba che ripercorre la vita del Premio Nobel per la pace.

Arriva stasera su Canale 5, alle 21:21, Mandela - La lunga strada verso la libertà, il film con protagonista Idris Elba nei panni del Premio Nobel per la pace, basato sull'autobiografia Lungo cammino verso la libertà.

Attivista antiapartheid, primo presidente nero del Sudafrica e premio Nobel per la Pace, Nelson Mandela è stata una delle figure più importanti e nobili della nostra epoca. Il biopic diretto da Justin Chadwick ne ripercorre la lunga vita partendo dagli inizi come avvocato, a Johannesburg, fino alla presidenza del Sudafrica, nel 1994. Elemento di spicco nella ribellione e leader dell'African National Congress, Mandela venne imprigionato a Robben Island nel 1956 e condannato all'ergastolo. Solo dopo vent'anni fu trasferito in un carcere meno severo. Ma la mobilitazione mondiale per la sua liberazione spinse le autorità sudafricane a cercare un'intesa. Nel 1990, dopo 27 anni di prigionia, osannato dalla sua gente, Mandela rifiutò la vendetta, premendo per la nascita di un Paese senza conflitti. Sconfitto l'apartheid, la libertà si concretizzò nelle prime elezioni democratiche della storia del Sudafrica.

Chiamato a indossare i pesanti panni di Nelson Mandela è Idris Elba, affiancato da Naomie Harris in quelli della seconda moglie Winnie. La première del film, sostenuta dalla Royal Film Performance, ha avuto luogo a Londra, il 5 dicembre 2013. L'annuncio della morte di Mandela è avvenuto proprio durante la proiezione della pellicola: al produttore Anant Singh il compito di salire sul palco durante i titoli di coda e informare gli intervenuti. In Sudafrica, per rispetto, il giorno successivo, il film è stato temporaneamente ritirato dai cinema.