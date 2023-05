Manchester City-Real Madrid, stasera su Amazon Prime Video la semifinale della UEFA Champions League

Stasera, mercoledì 17 maggio, si gioca la partita di ritorno della semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Questo incredibile spettacolo sarà offerto in esclusiva da Amazon Prime Video. L'Etihad Stadium di Manchester farà da cornice a questo incontro. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00.

Dopo il pareggio nel match di andata, la squadra vincente di stasera affronterà l'Inter nella finale che si terrà sabato 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. L'Inter si è qualificata per la finale sconfiggendo il Milan nella partita di ieri sera. Tutti gli occhi sono ora puntati sul match di stasera per scoprire quale squadra avrà l'opportunità di sfidare i nerazzurri nella battaglia per il titolo.

Giulia Mizzoni accompagnata da Gianfranco Zola, Patrice Evra e Claudio Marchisio presenta per Amazon Prime Video la semifinale Manchester City-Real Madrid, match di ritorno di UEFA Champions League.

Amazon Prime Video ha affidato la telecronaca di Manchester City-Real Madrid a Sandro Piccinini. Al fianco dello storico commentatore ci sarà Massimo Ambrosini. All'interno della VAR Room di Amazon Prime Video, pronto a commentare le fasi più controverse della semifinale, ci sarà Gianpaolo Calvarese. A bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti