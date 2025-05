Mamma Mia 3: Sabrina Carpenter entra nel cast del musical di successo?

La cantante e attrice Sabrina Carpenter potrebbe entrare a far parte del cast del terzo capitolo della saga musicale ispirata agli ABBA.

Una delle pop star più amate del momento potrebbe presto fare il suo debutto in uno dei musical più celebri del cinema. Secondo quanto riportato da Deadline, la produttrice Judy Craymer ha confermato l'interesse per Sabrina Carpenter in vista del terzo film di Mamma Mia!

Il ruolo di Sabrina Carpenter in Mamma Mia 3

Durante una recente intervista, Craymer - mente dietro sia lo spettacolo teatrale che gli adattamenti cinematografici - ha parlato apertamente della possibilità di coinvolgere Carpenter nel prossimo capitolo del franchise.

Meryl Streep con Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Alla domanda su che tipo di personaggio potrebbe interpretare, la produttrice ha risposto con entusiasmo: "Potrebbe essere una dea o forse una parente che ricorda da vicino il personaggio di Meryl Streep", ha commentato, lasciando intendere che ci sia spazio per un legame familiare o simbolico con Donna, la storica protagonista della saga.

Anche se non c'è ancora alcuna conferma ufficiale sul suo coinvolgimento, i fan sono già in fermento. Carpenter non è nuova al mondo degli ABBA: ha eseguito diverse cover del gruppo svedese e ha un legame di amicizia con Amanda Seyfried, protagonista dei due film precedenti.

Mamma Mia 3: tutto quello che sappiamo finora

Il terzo capitolo del franchise è attualmente in fase di sviluppo. Craymer ha fatto sapere che una sceneggiatura è già pronta, anche se al momento non sono stati condivisi dettagli sulla trama. Tuttavia, la produttrice è fiduciosa: "Abbiamo una visione chiara del progetto e accadrà. È solo una questione di tempo", ha dichiarato. "Il cast originale ha creato un legame profondo, e sarebbe bellissimo ritrovarli ancora una volta".

Pierce Brosnan e Meryl Streep in una scena del musical Mamma Mia!

Nato come musical teatrale, Mamma Mia! si è trasformato in un fenomeno globale grazie al film del 2008 e al prequel Mamma Mia! Ci risiamo del 2018. Ambientata su una pittoresca isola greca, la storia ruota attorno a Sophie, una giovane donna in cerca della verità su suo padre alla vigilia del matrimonio.

Il franchise ha visto protagonisti nomi del calibro di Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters e Dominic Cooper. Insieme, i due film hanno incassato oltre un miliardo di dollari a livello globale, confermandosi tra i musical più amati del grande schermo.