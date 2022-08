Devin Ratray di Mamma, ho perso l'aereo è stato accusato di stupro

Devin Ratray, l'attore di Mamma ho perso l'aereo che poco tempo fa era stato arrestato per violenza domestica nei confronti della compagna, è stato appena accusato di stupro.

Secondo quanto riportato dalla CNN, i funzionari di New York City stanno indagando su un'accusa di stupro che è stata recentemente mossa contro Devin Ratray, l'attore che ha interpretato Buzz McAllister in Mamma, ho perso l'aereo.

Lisa Smith, la donna che sta accusando Ratray, è stata una sua amica intima per più di 15 anni e dopo aver saputo del suo arresto dello scorso dicembre in Oklahoma, relativo a un'accusa di violenza domestica che coinvolgeva la sua ex ragazza, ha deciso di denunciarlo alla polizia.

Secondo i rapporti che riguardano la Smith, l'attore l'avrebbe drogata e violentata nel suo appartamento di Manhattan il 21 settembre 2017. In un'intervista della CNN, Lisa ha affermato che le era stato detto che i pubblici ministeri avevano chiuso il suo caso con la falsa supposizione che non volesse sporgere denuncia.

La polizia di New York, d'altro canto, ha respinto le affermazioni dell'accusatrice di Devin Ratray: "Il NYPD prende estremamente sul serio i casi di violenza sessuale e stupro ed esorta chiunque sia stato vittima a sporgere denuncia alla polizia in modo da poter svolgere un'indagine completa e offrire supporto e servizi ai sopravvissuti".