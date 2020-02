Maldamore, stasera su Rai3 il film con Luca Zingaretti e Ambra Angiolini

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda il film Maldamore, diretto da Angelo Longoni, con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini, Alessio Boni e Luisa Ranieri.

Maldamore è il film per la serata di San Valentino in onda stasera su Rai3 alle 21:20, per tutti coloro che preferiranno la comodità del divano di casa alla cena romantica presso il classico ristorante alla moda.

Maldamore è incentrato sulle e vicende legate alle relazioni extraconiugali di Marco e Veronica da una parte e Paolo e Sandra dall'altra. Uno stupido incidente e mesi di onorata relazione extraconiugale vengono a galla inesorabilmente. Marco, fedifrago seriale, marito infelice della nevrotica Veronica e padre di una dolce bimba di sei anni, si sfoga con il cognato Paolo e davanti ad un baby monitor che credeva chiuso racconta nei minimi particolari i dettagli di fuoco della sua relazione con la focosa Beba. In salotto la povera consorte, accompagnata da Sandra, moglie del fratello, ascoltano incredule la rivelazione di Marco, seguita da quella ancora più incredibile di Paolo, desideroso di ammettere anche la sua scappatella.

Il film è diretto da Angelo Longoni. I quattro protagonisti principali sono interpretati da con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini, Alessio Boni e Luisa Ranieri. La sceneggiatura è di Massimo Sgorbani. Il film, distribuito in Italia nel marzo del 2014, è stato candidato a due Nastri d'Argento: nella categoria Canzone originale con la canzone 'Siedimi accanto' di Sergio Cammariere; Claudia Gerini è stata candidata come Attrice non protagonista.