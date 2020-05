Malamander: Josh Cooley regista del film live-action

Malamander, il romanzo fantasy di Thomas Taylor, di venterà un film che verrà scritto e diretto da Josh Cooley, già autore di Toy Story 4.

Il progetto verrà prodotto da Sony e rappresenterà il debutto alla regia di un lungometraggio live-action del filmmaker.

Tra le pagine si racconta una storia ambientata in una città costiera chiamata Eerie-on-Sea abitata da personaggi eccentrici e piena di misteri. Il protagonista è Herbert Lemon, un ragazzino che si occupa degli oggetti smaritti in un hotel. Il giovane unisce le forze con Violet Parma, una ragazza che sta andando alla ricerca dei genitori che ha perso quando era una bambina. L'avventura coinvolge anche un metà uomo e metà mostro che si sostiene sia in grado di trasformare i sogni in realtà e un uomo con un uncino al posto di una mano che dà loro la caccia.

Josh Cooley ha dichiarato: "Creare film e raccontare storie alla Pixar per 17 anni è stato un sogno. La qualità della nostra narrazione era in diretta correlazione alla qualità delle persone che alla Pixar hanno delineato queste storie insieme e saranno sempre la mia famiglia. E, nonostante sia stata una decisione difficile andarsene, sono così entusiasta nell'occuparmi di questo progetto e creare nuovi mondi con nuovi collaboratori e partner. Ci sono così tante storie che voglio raccontare e spero di poter portare con me un po' della magia della Pixar ovunque vada".