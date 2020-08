Maisie Williams nel trailer del thriller The Owners

The Owners è il nuovo thriller con protagonista Maisie Williams e il trailer regala le prime anticipazioni riguardanti il progetto in arrivo negli Stati Uniti il 4 settembre.

Nel video si vede il personaggio interpretato dalla star della serie Il Trono di Spade e i suoi amici ritrovarsi alle prese con una situazione apparentemente imperdibile che assume ben presto dei contorni terrificanti.

Il film The Owners si basa sulla graphic novel Une Nuit de Pleine Lune di Hermann e Yves H. e la storia racconta quello che accade a un gruppo di amici che pensa di aver avuto un colpo di fortuna imbattendosi in una casa vuota al cui interno c'è una cassaforte piena di contanti. Ma quando la coppia di anziani che ci vive rientra in anticipo nell'abitazione, la situazione cambia radicalmente dando vita a una lotta per la sopravvivenza. I giovani aspiranti ladri dovranno combattere per salvare se stessi da un incubo che non avrebbero mai potuto immaginare.

Maisie Williams guida un cast composto anche da Sylvester McCoy, Jake Curran, Ian Kenny, Andrew Ellis e Rita Tushingham.

La regia è firmata da Julius Berg, al suo esordio alla regia, in collaborazione con Matthieu Gompel.

Il film The Owners sarà distribuito in streaming e in alcuni cinema americani a partire dal 4 settembre.