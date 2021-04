Mai Stati Uniti: dove è stato girato il film dei Vanzina?

Mai Stati Uniti è un film del 2013 diretto da Carlo Vanzina ed è la terza pellicola che i due celebri fratelli italiani hanno girato negli Stati Uniti, dopo Vacanze in America e Sognando la California. Le location americane in cui è stato girato il film sono moltissime e spaziano da Las Vegas al Monte Rushmore.

Mai stati uniti: una scena di gruppo tratta dal film

Ecco alcune delle location della pellicola: Lago Powell, Monte Rushmore, Sud Dakota, Utah, Arizona, Colorado, principalmente presso Aspen e Denver, Las Vegas ed altre località non identificate in Nevada. Altre sequenze del film invece hanno avuto luogo presso Aprilia, nel Parco delle Star di Daniel Berquiny.

Mai stati uniti: una foto dal set del film

Il regista Carlo Vanzina ha dichiarato di aver scelto gli Stati Uniti per fuggire "dai tremori quotidiani, dalle fabbriche che chiudono, dalla classe politica in pezzi che però pensa alle elezioni, dallo spread che ci tiene in ostaggio. Avevo bisogno di una boccata di ossigeno, così con mio fratello Enrico abbiamo inventato una storia, l'abbiamo ambientata in spazi sconfinati e tra poco partiamo."

TRAMA

Il film narra le storie di Antonio, un cameriere rovinato dalla passione per il gioco, Angela, una segretaria single divorata dall'ansia e dagli attacchi di panico, Nino, un ex meccanico, divorziato e senza più lavoro, Carmen, una precaria votata unicamente allo shopping e all'apparenza, Michele, un giovanotto ingenuo cresciuto in uno zoo. I cinque vengono uniti da un notaio grazie all'eredità di un padre mai conosciuto e di cui nessuno di loro sospettava l'esistenza. Per incassare l'eredità, devono portare le ceneri del padre negli USA e spargerle in un lago dell'Arizona.