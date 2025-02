Mahmood e Bianca Balti tornano a sorpresa a Sanremo 2025 durante la serata finale: cosa faranno

Per il finale della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, è previsto il ritorno di due grandi personaggi di questa kermesse: Bianca Balti e Mahmood. I due avranno un ruolo importante in questa puntata, ecco cosa faranno.

La serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025, in programma sabato 15 febbraio, promette emozioni uniche con il ritorno di due protagonisti d'eccezione: la supermodella Bianca Balti e il cantautore Mahmood. L'annuncio è stato dato da Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione della finale.

Bianca Balti e Mahmood insieme per la finale di Sanremo 2025

Bianca Balti, che ha già incantato il pubblico nelle serate precedenti, tornerà sul palco dell'Ariston per consegnare alcuni premi speciali. La modella italiana, nota per la sua carriera internazionale e recentemente per la sua battaglia contro il cancro ovarico, ha mostrato tutta la sua naturale, profonda bellezza. La sua presenza a Sanremo ha rappresentato una celebrazione della vita e un messaggio di concretezza, ispirando gli spettatori.

Mahmood in una scena del suo film omonimo

Invece Mahmood, dopo una performance straordinaria durante la quarta serata, ritorna per presentare in anteprima il suo nuovo singolo intitolato "Sottomarini". Il cantautore, già vincitore di precedenti edizioni del Festival, è pronto a sorprendere nuovamente il pubblico con la sua musica innovativa e coinvolgente.



La finale vedrà anche la partecipazione di altri illustri ospiti, tra cui Antonello Venditti, che riceverà il Premio alla Carriera, e Gabry Ponte. La conduzione sarà affidata a Carlo Conti, affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, promettendo una serata ricca di spettacolo.

Non resta che sintonizzarsi alle 20:30 per vivere insieme la conclusione di questa edizione del Festival di Sanremo.