Mahershala Ali sarà il pugile Jack Johnson in una miniserie

Mahershala Ali interpreterà il pugile Jack Johnson in una miniserie in fase di sviluppo per conto della tv via cavo HBO. Il progetto, che è in fase di sviluppo da alcuni anni, sarà composto da sei episodi e, per ora, si intitola Unruly.

Le puntate racconteranno la storia di Jack Johnson, il campione dei pesi massimi, seguendone la sua ascesa nel mondo dello sport e mostrando cosa ha dovuto affrontare a causa del colore della sua pelle e della sua personalità.

La serie con star il premio Oscar Mahershala Ali si baserà sul documentario Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson, prodotto per PBS e diretto da Ken Burns, e sul libro scritto da Geoffrey C. Ward.

L'attore ha già interpretato il pugile a teatro nel 2000.

Dominique Morisseau firmerà la sceneggiatura e si occuperà della produzione della serie in collaborazione con Ali, tramite la sua Known Wonder, Tom Hanks e Gary Goetzman.