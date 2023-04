Maggie Moore(s): Jon Hamm e Tina Fey nel trailer della nuova detective comedy

Screen Media ha diffuso il trailer ufficiale di Maggie Moore(s), nuova detective comedy che vede protagonisti Jon Hamm e Tina Fey.

Il trailer illustra essenzialmente la trama principale del film, che si concentra sul capo della polizia Jordan Sanders, interpretato da Hamm, mentre cerca di districarsi in una situazione particolare in cui due donne di nome Maggie Moore sono state uccise a distanza di una settimana l'una dall'altra. L'indagine porta a un sorprendente mix tra commedia, azione e intrighi.

Il film è stato diretto da John Slattery, noto per aver interpretato Roger Sterling Jr. in Mad Men accanto a Jon Hamm. La sceneggiatura è stata scritta da Paul Bernbaum, i cui lavori precedenti includono le sceneggiature di Hollywoodland del 2006 e del thriller fantascientifico Next del 2007. Il film sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival all'inizio di giugno prima dell'uscita nelle sale americane prevista per il 16 giugno.

Slattery ha dichiarato che quando ha portato la sceneggiatura ad Hamm, la prima cosa che gli ha suggerito è stata quella di coinvolgere Fey nel progetto. Hamm e Fey hanno lavorato insieme a lungo, collaborando durante alcuni show del SNL condotti da Hamm, in diversi episodi delle sitcom 30 Rock, in Unbreakable Kimmy Schmidt e nell'imminente adattamento musicale di Mean Girls.

Nel cast troviamo anche Micah Stock, Happy Anderson e Nick Mohammed, quest'ultimo interprete di Nathan Shelley nella serie Apple TV+ Ted Lasso.