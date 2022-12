Mafia Mamma: pubblicato il trailer del nuovo film con Toni Collette e Monica Bellucci

Mafia Mamma, la nuova commedia d'azione firmata da Catherine Hardwicke, con Toni Collette e Monica Bellucci, ha ora un primo trailer ufficiale.

Nel filmato la protagonista riceve la notizia della morte del nonno, dovendo quindi partire e ritrovandosi inaspettatamente ad avere il ruolo di boss, ricevendo arti mozzati e iniziando a dare ordini, in modo però totalmente unico.

Scritto da Michael J. Feldman e Debbie Jhoon, Mafia Mamma segue una donna americana insicura (Toni Collette) che eredita l'impero mafioso di suo nonno in Italia in modo del tutto inaspettato. Guidata dalla fidata consigliera dell'azienda (Monica Bellucci), sfida in modo esilarante le aspettative di tutti, incluse le sue, come nuovo capo di questa particolare organizzazione tutta familiare.

Nel cast troviamo anche Giulio Corso, Francesco Mastroianni, Alfonso Perugini, Sophia Nomvete, Eduardo Scarpetta, Tim Daish e Tommy Rodger, con Christopher Simon, Amanda Sthers e Collette come produttori per la Vocab Films, IDEA(L) e New Sparta.

Monica Bellucci tra le star di Mafia Mamma, nuovo film di Catherine Hardwicke

In attesa della sua uscita nei cinema, fissata per il 14 aprile 2023, potete cominciare a farvi un'idea su quello che vi aspetta in Mafia Mamma, un folle e atipico viaggio nei meandri dell'Italia fatta di ombre e impressa in uno sguardo che sembra molto "americano".