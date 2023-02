Mafia Mamma: il film con Monica Bellucci e Toni Collette sarà Rated R

La pellicola è stata ufficialmente classificata come "vietata ai minori di 17 anni non accompagnati" negli Stati Uniti.

La bizzarra pellicola Mafia Mamma, che ha per protagoniste Monica Bellucci e Toni Collette, è stata ufficialmente classificata come Rated R negli Stati Uniti.

La classificazione, molto frequente negli Usa, indica quei film che sono vietati ai minori di 17 anni non accompagnati. Mafia Mamma ha ottenuto questa classificazione per via dei suoi contenuti sessuali, linguaggio esplicito e l'evidente violenza.

Il film, diretto dalla regista di Twilight (2008) Catherine Hardwicke, vede Toni Collette nel ruolo di una solitaria e sfortunata donna di periferia che viene inaspettatamente catapultata nel complicato mondo del crimine.

Partita per l'Italia, il personaggio viene scelto per diventare il nuovo capo di una delle famiglie criminali più temute del paese, un lavoro che non è nemmeno lontanamente in grado di svolgere, dato che non ha mai messo piede in Europa prima d'ora e la maggior parte delle sue conoscenze sulla mafia deriva dagli show e dai film di Hollywood. Dovrà imparare le regole e impararle in fretta se vuole essere trattata come lo spietato boss della mafia che i suoi colleghi vogliono che sia e diventare la "Mamma della mafia".

Monica Bellucci interpreta la consigliere di una famiglia mafiosa in Italia. Al momento, il film non ha ancora una data d'uscita.