Mads Mikkelsen: 'L'audizione per I fantastici quattro? Umiliante'

Mads Mikkelsen ha descritto in maniera non troppo positiva l'audizione sostenuta nei primi anni '2000 per I fantastici quattro, definendola umiliante.

La stella di Mads Mikkelsen oggi brilla più che mai, ma per l'attore danese non sono sempre state rose e fiori. La star di Animali fantastici 3 ha rievocato l'umiliante provino Marvel sostenuto negli anni '2000 per interpretare Reed Richards/Mr. Fantastic nel film del 2005 I fantastici quattro.

Mads Mikkelsen ha parlato dell'esperienza non proprio piacevole nel corso di un'intervista con Vulture in cui ha rivelato: "Alcune cose erano interessanti. Altre ti fanno perdere completamente la tua fiducia come attore. Stare in un ufficio con una persona che guarda il foglio che ha davanti e tu fai finta di avere braccia lunghissime mentre esclami una battuta. So che molti casting si basano sulla prima impressione: c'è qualcosa che ricorda al produttore e al regista il personaggio che stanno cercando. Ma trovo scortese chiedere alle persone di entrare in una stanza e dire una battuta fingendo di avere braccia di 30 metri. 'Prendi quella tazza di caffè laggiù'. Cosa? Sei pazzo? Non c'è nemmeno una scena qui. È stato umiliante".

Alla fine Mads Mikkelsen è stato scartato per I fantastici quattro, per Mr. Fantastic gli è stato preferito Ioan Gruffudd. Ma Mikkelsen si è rifatto nel 2016 quando è stato ingaggiato per il ruolo dell'antagonista Kaecilius nel primo Doctor Strange che ha definito "il film più faticoso a cui abbia mai lavorato. Fisicamente è stata dura: abbiamo girato i combattimenti per settimane e settimane dalle 10 alle 12 ore al giorno, il che è un po' eccessivo anche per le persone in forma. È stato piuttosto impegnativo".