Chi è la madre di Alessandro Borghese, Barbara Bouchet

Barbara Bouchet, pseudonimo di Barbara Gutscher, è un'attrice ed ex ballerina tedesca naturalizzata italiana nonché la madre del celebre Alessandro Borghese. La donna è stata sposata con l'imprenditore napoletano Luigi Borghese con il quale ha avuto due figli: Massimiliano ed il famoso chef.

La Gutscher è nata nel 1944 a Reichenberg e, alla fine della guerra, la sua famiglia fu sfollata in un campo profughi della Germania alleata dove tutti ottennero un visto per gli Stati Uniti grazie al Displaced Persons Act del 1948. Nel 1956 i Gutscher si stabilirono in California dove Barbara crebbe: suo padre, Fritz, lavorava come fotografo, mentre la madre, Ingrid, era un'attrice.

Barbara entrò nel corpo di ballerini adolescenti "The KPIX Dance Party", con il quale prese parte regolarmente a show televisivi tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta. In seguito cambiò il suo nome in Barbara Bouchet e si trasferì ad Hollywood per diventare un'attrice come sua madre. Nei primi anni settanta tornò in Europa divenendo, grazie alla sua avvenenza, una delle interpreti più apprezzate della prima generazione della commedia sexy all'italiana.

Dopo il declino della sua carriera cinematografica la madre di Borghese divenne un personaggio televisivo e nel 1985 si dedicò al fitness, lanciando una serie di libri e videocassette di aerobica di notevole successo. Nel 2020 Barbara Bouchet ha preso parte a Ballando con le stelle, in coppia con il ballerino professionista Stefano Oradei, venendo eliminata provvisoriamente nella seconda puntata e definitivamente in semifinale.