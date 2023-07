Madonna parla per la prima volta dopo l'infezione che l'ha colpita: 'Sto per tornare'

La cantante ha ringraziato tutti i suoi fan per i tanti messaggi di sostegno e affetto ricevuti in questi difficili giorni.

Dopo giorni di ricovero, Madonna ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l'infezione che l'ha colpita e costretta a sospendere momentaneamente il tour mondiale che la vedeva impegnata 24 ore al giorno.

In un post su Instagram, la Regina del Pop, 64 anni, ha ringraziato i suoi fan per la loro "energia positiva, le preghiere e le parole di sostegno e incoraggiamento".

"Ho sentito il vostro amore. Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita", ha scritto. "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio show. Odio deludere chiunque".

Madonna ricoverata in terapia intensiva per un'infezione, il tour mondiale è stato posticipato

Madonna ha proseguito dicendo che il Celebration World Tour "inizierà a ottobre in Europa" e che le nuove date negli Stati Uniti saranno presto comunicate: "Ora mi sto concentrando sulla mia salute e sul fatto di essere più forte e vi assicuro che tornerò con voi il prima possibile! Il piano attuale è di riprogrammare la tappa nordamericana del tour e di iniziare a ottobre in Europa. Non potrei essere più grata per le vostre cure e il vostro sostegno. Con amore, M".