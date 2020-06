Madonna: Luciana Littizzetto svela: "Per colpa sua mi chiusero a chiave in camerino"

Per la chiusura di EPCC LIVE si è parlato di Madonna: Alessandro Cattelan ha intervistato Luciana Littizzetto, i due hanno avuto l'onore di aver incontrato la popstar ed hanno raccontato i loro gustosi aneddoti su di lei. L'ultima puntata di EPCC LIVE è stata vista da 161 mila spettatori medi ed è stata trasmessa martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, ed è sempre disponibile on demand.

Madonna nel video Hung Up

Alessandro Cattelan è giunto alla fine di questa stagione di EPCC live, sperando che non sia l'ultima dello show, dopo che il conduttore con in post su Instagram è sembrato dire addio al programma dopo sette anni. Ieri in studio tra i vari ospiti c'era Luciana Littizzetto, la simpatica ed effervescente comica, punto fisso del programma RAI Che Tempo che fa. Sia Alessandro che Luciana hanno avuto l'onore di conoscere Madonna e si sono scambiati alcuni retroscena inediti sulla pop star.

Alessandro Cattelan ha conosciuto la cantante ai tempi di MTV, come inviato italiano del programma RTL. Il conduttore ha raccontato che Madonna fece decablare tutte le tv europee, facendo sistemare i fili al di sopra del palco perché non voleva che la sua macchina passasse sopra i cavi.

Luciana Littizzetto ha raccontato che a Che Tempo che fa Madonna ha fatto rivestire tutta la scenografia di nero, chiedendo che nello studio fosse spruzzato in continuazione un odore di menta. Luciana poi ricorda: "volevo andarla a salutare ma mi chiusero nel camerino a chiave". Alessandro ha chiesto alla sua ospite quali siano i suoi vezzi: "ho chiesto della bresaola" ha detto Luciana. Le clip concesse da Sky sono disponibili sul sito ufficiale.