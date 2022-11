Madonna ha fatto impazzire i suoi fan postando una foto più unica che rara

In questi giorni Madonna ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan postando una fotografia che ha sciolto il cuore a tutti.

Il 25 novembre Madonna ha condiviso alcune fotografie, sul suo profilo Instagram, che la ritraggono insieme ai suoi 6 figli. I fan sono andati letteralmente in visibilio per via della rarità del gesto, dato che immagini ritraenti la cantante con la sua famiglia al completo sono più uniche che rare.

Questa sorta di galleria fotografica estemporanea è stata accompagnata da una frase semplice quanto eloquente: "Le cose per cui sono grata............. ???? @lourdesleon @maisonrhed."

Dando quindi una sbirciata più approfondita al post si possono notare Madonna e la figlia maggiore Lourdes Leon in posa guancia a guancia, accomunate sia dallo sguardo verso l'obiettivo che da uno stile gotico indistinguibile. A seguire un foglio che ribadisce la descrizione del post con una serie d'istantanee successive in cui vediamo la cantante sia da sola sia in compagnia di tutti i suoi figli, alternando fotografie che sembrano state scattate da lei stessa.

I fan sono impazziti, però, specialmente per la foto in cui compaiono tutti insieme, con una somiglianza nello stile che suggerisce il grande impatto materno sui loro gusti in fatto di vestiti.

Julia Garner interpreterà Madonna nel film biografico prodotto da Universal?

Nel parlare del suo ruolo di madre, in una recente intervista con British Vogue, Madonna ha raccontato che oggi sta ancora imparando passo passo cosa significhi esserlo per questi ragazzi, dicendo di aver imparato dai suoi errori precedenti, con l'obiettivo di essere una mamma migliore.