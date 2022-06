Julia Garner interpreterà Madonna nel film biografico prodotto da Universal?

Il film biografico dedicato alla vita di Madonna potrebbe aver trovato la sua protagonista: Julia Garner avrebbe infatti ricevuto un'offerta da parte di Universal.

L'attrice, secondo le fonti di Variety, era la favorita dei produttori ormai da alcuni mesi.

Julia Garner avrebbe sconfitto la concorrenza di dozzine di candidate per interpretare Madonna nel film che verrà diretto proprio dalla star della musica.

Il team della giovane attrice, molto apprezzata per le sue interpretazioni in Inventing Anna e Ozark, starebbe valutando l'offerta.

Il progetto realizzato da Universal Pictures racconterà l'ascesa verso il successo dell'artita. Donna Langley ha scritto la sceneggiatura e nel team della produzione c'è anche Amy Pascal.

Tra le attrici valutate per la parte sembra ci fossero anche Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, Bebe Rexha e Sky Ferreira. Le varie fasi dell'audizione prevedevano lezioni e prove di canto e danza