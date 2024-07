Madonna di nuovo al lavoro sul suo biopic, stavolta lo scriverà e dirigerà personalmente

Chi fa da sé fa per tre. E così, dopo lo stop subito dal biopic sulla sua vita, Madonna ha deciso di scrivere e dirigere personalmente il film, che dovrebbe intitolarsi Who's that Girl, e sarebbe attualmente già al lavoro sulla sceneggiatura.

Madonna in persona ha aggiornato i fan sul suo impegno, che vede confermata la presenza di Julia Garner in veste di protagonista, pubblicando sui social media una serie di foto che la vedono impegnata alla macchina da scrivere mentre modifica una sceneggiatura.

In una delle immagini dello slideshow si vede una linea tracciata sul titolo M, come a cancellarlo. Who's That Girl, nuovo titolo del film biografico, è un omaggio al popolarissimo brano di Madonna e al film del 1987. La sceneggiatura, come si legge, risulta "Riscritta da Madonna ed ECW".

Quando vedremo il film su Madonna?

La notizia di Madonna al lavoro sul suo film biografico arriva quasi un anno e mezzo dopo che il progetto era stato sospeso a tempo indeterminato. Nel gennaio 2023, Universal Pictures aveva deciso di interrompete lo sviluppo del progetto che Madonna avrebbe dovuto dirigere utilizzando una sceneggiatura firmata da Diablo Cody ed Erin Cressida Wilson.

Julia Garner era stata scelta dalla stessa Regina del Pop per recitare nel film dopo aver dimostrato le sue doti canore e danzerecce in vare occasioni. Entertainment Weekly ha confermato che la star di Ozark è ancora coinvolta in veste di protagonista. Adesso resta da capire quando il film entrerà in lavorazione.