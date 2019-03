Made in Sud 2019: la terza puntata stasera su Rai2!

Stasera su Rai2 in prima serata, terzo appuntamento con Made in Sud 2019, lo show comico prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni: un varietà ricco di comicità, musica e divertimento che, in diretta dagli studi Rai di Napoli, continua a conquistare il pubblico grazie alla brillante conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta, i siparietti di Biagio Izzo e Elisabetta Gregoraci, e le numerose e divertenti gag dei comici che si avvicendano ogni lunedì sul palco.

La scorsa settimana, lo share della seconda puntata di Made in Sud 2019 ha confermato l'ottimo risultato dell'esordio registrando il 9.6% e salendo al 18.8% tra i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, in particolare tra il pubblico femminile dove, in quel target, ha segnato il 20.4%. Anche per questa settimana attesa una allegra maratona di comicità: con ironia i comici del nutrito cast proveranno a convincere Stefano De Martino a mostrare i suoi addominali. Tra le musiche di Frank Carpentieri e le traduzioni in italiano dei termini napoletani a cura del professore Enzo Fischetti, non mancheranno gli sketch dei tanti personaggi del programma come "Salvatore l'Umile" ovvero Mariano Bruno, la coppia di "Ungrassed" Rosaria e Peppe, i confronti generazionali padre/figlio di Francesco Paolantoni e Antonio D'Ausilio, i monologhi di Paolo Caiazzo e quelli di Ciro Giustiniani, le incursioni dal pubblico di Peppe Iodice, i racconti dell'escort Delio e i suoi incontri "Vip", ovvero Francesco Albanese, e le vicende del simpatico condominio di "Tra-Sit" con I Ditelo Voi.

E dal camerino di #StefanoDeMartino è tutto!

Non mancate all'appuntamento con la terza puntata di #MadeInSud domani ore 21.20 #Rai2@vittoriafatima pic.twitter.com/3Yyu897J6O — Made in Sud (@madeinsud_rai) March 17, 2019

Tra i comici in scena ci saranno anche la "Signora Olga" di Max Cavallari, "l'amico degli animali" Mino Abbacuccio, gli Arteteca , Nello Iorio, Maria Bolignano, Luisa Esposito e Floriana De Martino, Manu e Luca, Ettore Massa, Marco Capretti, Tommy Terrafino, Matranga e Minafò, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Emiliano Morana , Roxi Colace, Feliciana Tufano e i Radio Rocket. Il tutto condito dai momenti coreografici firmati da Fabrizio Mainini. Realizzato nel Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, prodotto in collaborazione con la Tunnel produzioni, Made in Sud 2019 è un programma di Nando Mormone e Paolo Mariconda, scritto con Francesco Albanese, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Francesco Velonà e Ciro Ceruti. Scenografia di Alida Cappellini e Giovanni Licheri. A cura di Cristina Ambrosi, produttore esecutivo Corrado Pacetti, produttore esecutivo Tunnel Fabio Tassan Pagnochet, regia di Sergio Colabona.