Made in Sud 2019: Gino Fastidio si scusa in diretta con Elisabetta Gregoraci

Durante l'ultima puntata di Made in Sud, il comico Gino Fastidio si è scusato davanti al pubblico del programma con Elisabetta Gregoraci.

Durante l'ultima puntata di Made in Sud 2019, si è risolta la situazione tesa tra Gino Fastidio ed Elisabetta Gregoraci, dopo le scuse che il comico ha rivolto alla co-conduttrice del varietà comico trasmesso da Rai2.

Nei giorni scorsi la notizia della lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio è diventata subito virale. Dietro lo scontro c'è stato un semplice motivo di tempi non rispettati, pare che infatti la showgirl abbia sforato con il suo intervento, forzando la produzione di Made in Sud a cancellare alcuni interventi, tra cui quello di Fastidio. Dietro le quinte del programma si è quasi sfiorata la rissa, con la Gregoraci che è stata strattonata dall'uomo in un attacco d'ira. Ecco il video:

"Gas per me significa tutte le cose belle... e tu sei una cosa bella!" 🌹#MadeinSud pic.twitter.com/XUn0WVTxyi — Made in Sud (@madeinsud_rai) April 8, 2019

Ieri sera, nel nuovo episodio dello show di successo, Gino Fastidio si è voluto scusare pubblicamente con Elisabetta, davanti al pubblico e gli spettatori, portando con sé una rosa rossa:

"Elisabetta, io tengo tanto a porti le mie scuse. Ti ho portato questa rosa. Gas per me significa tutte le cose belle, e tu sei una cosa bella."

La Gregoraci ha ascoltato le sue parole e lo ha abbracciato accettando le scuse, alle quali ha aggiunto:

"Accetto le tue scuse, ma questa sera devi farmi una promessa: devi promettermi che devi volerti più bene."

La puntata è stata un successo, seguita da circa 1.600.000 persone, con lo share del 7,5%.