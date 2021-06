Madame X: J.J. Abrams produttore della serie ispirata ai fumetti DC

Madame X sarà la nuova serie live-action tratta dai fumetti della DC che verrà realizzata per HBO Max e potrà contare sul contributo di J.J. Abrams nel ruolo di produttore.

Il personaggio, che dovrebbe essere legato a Justice League Dark, era già apparso in Swamp Thing e a interpretarlo era stata Jeryl Prescott.

Angela Robinson (Professor Marston & The Wonder Women) si occuperà della serie con protagonista Madame Xanadu.

Tra le pagine dei fumetti il personaggio è coinvolto nelle avventure della Suicide Squad, della Justice League Dark ed è la madre del villain Doctor Destiny.

La protagonista della nuova serie Madame X ha degli incredibili poteri magici e il fatto che abbia dei limiti fisici, essendo cieca, e viva a New York ha portato spesso gli appassionati di fumetti a paragonarla a Doctor Strange. Xanadu è abitualmente vestita con indumenti tipici delle indovine e ha la capacità sovrannaturale di percepire attività occulte e fenomeni mistici, usando i tarocchi per interpretare ciò che sente e il futuro degli altri. La donna può far lievitare gli oggetti, teletrasportarsi ed esiliare i demoni. Xanadu, inoltre, possiede numerosi oggetti magici e artefatti incantati che conserva per evitare che cadano nelle mani sbagliate. Il personaggio è inoltre immortale, non invecchia e non può morire per cause naturali, avendo stretto un patto con la Morte.

J.J. Abrams, tramite la sua Bad Robot, si sta occupando di numerosi progetti della DC tra cui un nuovo film con al centro Superman.