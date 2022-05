Machine Gun Kelly elogia la performance di Megan Fox in Good Mourning: "É un genio della commedia"

Machine Gun Kelly ha recentemente elogiato la performance di Megan Fox in Good Mourning definendo la sua futura moglie come un vero e proprio 'genio della commedia'.

Il nuovo film di Machine Gun Kelly, Good Mourning, è stato un vero e proprio "affare di famiglia": oltre ad aver co-diretto il progetto con il suo migliore amico, Mod Sun, il cantante ha anche avuto la sua futura moglie, Megan Fox, come protagonista dello stoner-movie.

Durante un'intervista di ET Online, Machine Gun Kelly ha dichiarato: "Penso che lei sia un vero genio della commedia. Penso che sia così sottovalutata come attrice comica, sa adattarsi a tantissime espressioni e situazioni, per me è stato davvero un onore".

"Non ci sono parole per descrivere com'è stato lavorare con lei sul set... voglio dire, è stato così divertente... stavo cercando di farla non assomigliare a Megan Fox. Pensavo: 'Dovremmo metterti una parrucca da vecchia signora', e lei era tipo: 'Io ci sto, per me va bene'", ha concluso il rapper.

Megan Fox, a proposito del suo futuro marito, durante un'intervista recente ha dichiarato: "Ha scritto l'intero film in circa tre giorni, il che è incredibile. Vedevo tutte le sue esplosioni di creatività, ogni volta quando scarica qualcosa dall'universo e crea un prodotto straordinario molto rapidamente".