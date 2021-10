Macaulay Culkin, suo fratello Kieran: "Veniva sempre molestato per strada"

Nel corso di un'approfondita intervista con The Hollywood Reporter, Kieran Culkin ha parlato di suo fratello Macaulay Culkin e ha ricordato che, spesso, da bambino veniva molestato per strada.

A essere balenato in mente a Kieran Culkin è un episodio particolare. Da bambino, un giorno, suo fratello Macaulay Culkin è stato molestato per strada. La star di Succession ha ricordato: "Macaulay è stato molestato per strada quando era piccolo. Una volta una donna gli ha tolto il cappello, lo ha guardato in faccia e ha esclamato: 'Sì, è lui. Non sei poi così carino dal vivo!'. Poi gli ha restituito il cappello e se n'è andata via!".

Secondo Kieran Culkin, la popolarità di suo fratello dopo il successo di Mamma, ho perso l'aereo, ha condizionato fortemente le loro vite. L'attore ha continuato a raccontare della vita da giovane star del fratello, descrivendo come la sua fama lo abbia spesso influenzato e come sia stato spesso scambiato per lui. Culkin ha dichiarato: "Una volta, mentre stavo sul set de Il padre della sposa, una donna è corsa da me e ha iniziato a chiedermi insistentemente se fossi Macaulay. Io le rispondevo di no ma lei continuava a insistere".

Infine, l'attore ha ricordato la sorella Dakota Culkin, morta nel 2008 a soli 29 anni dopo essere stata investita da un'auto. Kieran Culkin ha raccontato: "È la cosa peggiore che ci sia mai successa. Ognuno di noi ha gestito la cosa in modo molto diverso. Penso che siamo tutti a pezzi, dentro di noi. Sono passati, quanti? 13 anni? Santo cielo. Pazzesco. Sarà sempre devastante. La perdita non se ne andrà mai. Piango ancora dal nulla. A volte mi torna in mente qualcosa di divertente che ha fatto o detto, rido e poi mi rendo conto che non c'è più e piango".