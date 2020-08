M. Night Shyamalan: Rufus Sewell nel cast del nuovo film del regista

Il nuovo film diretto da M. Night Shyamalan sembra proporrà una storia con numerosi personaggi: nelle ultime ore il cast si è arricchito con la presenza di Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott. Il progetto è, come accade sempre con le opere del regista, ancora avvolto dal mistero e la produzione non ha svelato alcun dettaglio della trama.

La nuova opera di M. Night Shyamalan sarà un thriller. Tra i protagonisti del lungometraggio ci sono già Gael García Bernal, Eliza Scanlen (Piccole donne), Thomasin McKenzie (True History of the Kelly Gang), Aaron Pierce (Krypton), Vicky Krieps (Il filo nascosto), Alex Wolff (Hereditary), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Nikki Amuka-Bird (Avenue ), e Ken Leung (The Blacklist).

Come accaduto in precedenza, i produttori non hanno rivelato alcun dettaglio relativo ai ruoli assegnati a Rufus Sewell, che è stato recentemente star della serie The Man in the High Castle, Embeth Davidtz ed Emun Elliott.

Shyamalan sarà sceneggiatore, regista e produttore del film realizzato con la collaborazione di Universal Pictures.