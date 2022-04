M. Night Shyamalan: al via le riprese del suo nuovo film Knock at the Cabin

M. Night Shyamalan annuncia via Twitter l'inizio delle riprese del suo nuovo horror, il misterioso Knock at the Cabin.

Il regista M. Night Shyamalan ha iniziato la lavorazione del suo nuovo film, Knock at the Cabin, come annuncia una foto pubblicata su Twitter che lo vede impegnato sul set.

M. Night Shyamalan ha annunciato che il nuovo horror thriller uscirà nelle sale il 23 febbraio 2023. Il cast di Knock at the Cabin include Rupert Grint, Dave Bautista, Jonathan Groff, Nikki Amuka-Bird, Ben Aldridge e William Ragsdale.

Al momento il plot del film è top secret, come accade per molti dei film di Shyamalan, ma è stato già confermato che il regista tornerà a frequentare il genere a più congeniale, l'horror. Il regista ha condiviso una foto del ciak con il logo del film, che appare sospeso in un'area nebbiosa e boscosa come rivelerebbe la grafica. Shyamalan ha precedentemente affermato che Knock at the Cabin è stata la sceneggiatura più veloce che abbia mai scritto (battendo Signs) ed è di appena 100 pagine.

I migliori film M. Night Shyamalan

Shyamalan è anche produttore della serie Apple TV+ Servant, che vede nel cast Rupert Grint ed è giunta alla terza stagione, e del thriller in uscita The Vanishings at Caddo Lake con Lauren Ambrose e Dylan O'Brien.