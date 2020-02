Lynn Cohen, morta l'attrice di Hunger Games e Sex and the City

Lynn Cohen è morta a 86 anni: l'attrice era celebre per essere apparsa in Hunger Games: La ragazza di fuoco e per il ruolo di Magda in Sex and the City.

Ci lascia l'attrice Lynn Cohen, morta nella giornata di ieri a 86 anni, come hanno confermato i suoi portavoce, senza però svelare la causa del decesso. Lynn lascia suo marito Ronald Theodore Cohen, e aveva un figlio, nato da un precedente matrimonio.

Hunger Games: la ragazza di fuoco - Un primo piano della sorridente Lynn Cohen

Lynn Cohen era conosciuta soprattutto per due ruoli dai nomi curiosamente assonanti, quelli di Magda in Sex and the City e Mags ne Hunger Games: la ragazza di fuoco. Nei panni della governante (e tata) di Miranda, Cohen parteciperà anche ai due film di Sex and the City, mentre in Hunger Games sarà ricordata per il ruolo della donna che partecipa ai 75simi Hunger Games prendendo il posto di Annie Cresta e formerà un legame con Katniss e Peeta.

L'affascinante Cohen aveva iniziato la sua carriera nei primi anni '80 ed era apparsa in alcune serie tv, tra cui NYPD Blue, Nurse Jackie, Law and Order e più recentemente La fantastica signora Maisel, ma anche numerosi film, tra cui Munich (in cui interpretò Golda Meir), Harry a pezzi e Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen.