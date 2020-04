Lussuria - Seduzione e tradimento: stasera su Cielo il film di Ang Lee

Stasera su Cielo alle 21:15 arriva Lussuria - Seduzione e tradimento, film drammatico/ erotico diretto nel 2007 da Ang Lee, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia.

Siamo a Shanghai nel 1942: la giovane e affascinante Wang Hu Ling, una studentessa e aspirante attrice, si unisce alle fila della Resistenza contro i giapponesi. I suoi compagni le affidano l'incarico di avvicinare Mr. Yee, un collaborazionista. Wang si insinua così nella vita dell'uomo e, protetta da una falsa identità, ne diventa l'amante. Giorno dopo giorno rivela ai suoi compagni ogni spostamento dell'uomo, convinta di volerlo vedere morto, ma intanto la passione tra i due divampa...

Tony Leung con Wei Tang in Lust, Caution

Wei Tang, che in Lussuria - Seduzione e tradimento interpreta la pericolosa Wang Jiazhi, è stata scelta da Ang Lee tra oltre 10.000 candidate, ma chissà se la gioia per la parte e i premi si sia mai trasformata in pentimento: al centro di numerose polemiche per scene di sesso ritenute troppo esplicite dalla censura di alcuni Paesi asiatici, il film è costato alla protagonista contratti cancellati all'improvviso e 3 anni di assenza dalle scene cinesi.