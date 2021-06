Lupin III - La donna chiamata Fujiko Mine, su Prime Video in streaming da oggi

Lupin III - La donna chiamata Fujiko Mine, la serie tv animata formata da tredici episodi e datata 2012, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 15 giugno 2021!

Lupin the 3rd - La donna chiamata Fujiko Mine è uno spin-off della serie tv animata di Lupin III, mandato in onda per la prima volta nel lontano giugno 2012 in Giappone, a grandissima distanza dalla serie originale, quasi 30 anni. La stagione è formata da tredici episodi e si distacca molto dal classico anime di cui tutti siamo stati appassionati in una parte della nostra vita.

Lupin III e Fujiko in una scena de Il tesoro di Al Capone della serie Lupin, l'incorreggibile Lupin

Diretti da Sayo Yamamoto, prima donna in cabina di regia per Lupin III, gli episodi hanno avuto un enorme successo all'epoca della loro uscita. L'anime ha, infatti, vinto un premio al Japan Media Arts Festival 2012, mentre l'uscita in home video della stagione arrivò dritta al quinto posto per vendite fra i DVD di animazione giapponese nella prima settimana, mentre il blu-ray addirittura al quarto. Lo stile visivo innovativo, tralaltro, è stato molto apprezzato da fan e critici, tanto da essere definito "uno dei migliori anime del 2012" dalla rivista Otaku USA. L'unica critica negativa è rivolta alla strana sigla di apertura e alla quantità di nudità che secondo alcuni è piuttosto gratuita.

Lupin the 3rd - La donna chiamata Fujiko Mine è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.