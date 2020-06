L'uomo nell'ombra: il film di Roman Polanski stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 22:45, va in onda L'uomo nell'ombra, thriller diretto da Roman Polanski, con Ewan McGregor e Pierce Brosnan.

Va in onda stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 22:45, L'uomo nell'ombra, thriller del 2010 diretto da Roman Polanski, tratto dal romanzo The ghostwriter di Robert Harris (che ha lavorato fianco a fianco insieme al regista alla stesura della sceneggiatura).

Dopo aver lasciato il suo l'incarico, in seguito alla morte in un disgraziato incidente del suo predecessore, il premier britannico Adam Lang (Pierce Brosnan) accetta uno dei più cospicui anticipi della storia per scrivere uno scottante memoriale sulla sua vita e sugli anni in cui è stato al potere. Per completare il libro, Lang assolda un ghostwriter (Ewan McGregor) che ben presto scopre molti più segreti di quanti l'ex primo ministro intenda rivelare. Quando lo scrittore lo raggiunge su un'isola sulle coste orientali degli Stati Uniti, Lang viene accusato di attività illegali, connesse a terrorismo e torture. Le loro vite di colpo sono in pericolo...

Presentato in Concorso al Festival di Berlino, L'uomo nell'ombra ha vinto l'Orso d'argento per la miglior regia. Nello stesso anno ha ottenuto 6 European Film Awards, tra cui migliore regia e il premio al migliore attore per Ewan McGregor.