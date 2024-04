L'uomo d'acciaio, Zack Snyder difende la controversa morte di Jonathan Kent

Zack Snyder ha difeso fermamente la scelta di far morire il personaggio di Jonathan Kent in L'uomo d'acciaio. Nonostante sia considerato uno dei film migliori del DC Extended Universe, il lungometraggio con protagonista Henry Cavill nel ruolo di Clark Kent/Superman è risultato divisivo per diversi aspetti presentati nel film, dall'uccisione di Zod da parte di Superman alla morte di Jonathan Kent, il padre 'terreno' di Clark.

Il regista Zack Snyder

La morte di Kent sr. è risultata controversa perché Superman avrebbe potuto facilmente salvarlo. Tornando sulla controversia, Snyder ha difeso questa scelta in un'intervista a GQ e ha descritto la scena dal punto di vista di Clark:"La conversazione a cui mi riferisco è quella in cui dice a Lois di aver lasciato morire suo padre per proteggere l'idea che suo padre stava cercando di proteggere. L'idea che non fosse pronto ad essere rivelato al mondo perché 'non sono Superman, sono solo un adolescente che avrebbe potuto combinare un disastro. Ho il potere di farlo ma ho mai usato i miei poteri in questo modo? Ho fiducia che la sua visione di ciò che potevo essere fosse più grande di lui e questo piccolo incidente in Kansas non era la cosa che mi avrebbe esposto al mondo".

Rivelarsi al mondo

La morte di Jonathan Kent (Kevin Costner) è al centro del dibattito su L'uomo d'acciaio sin dalla sua uscita nelle sale. Zack Snyder ha spiegato il motivo per cui la sua morte funziona nell'economia del film. Il nocciolo della storia di Superman nel film è la decisione di rivelarsi al mondo. Secondo Jonathan Kent, se gli umani scoprissero che un alieno con superpoteri vive tra loro, Superman diventerà il loro nemico perché gli umani avranno paura di lui.

Uscito nel 2013, L'uomo d'acciaio racconta le origini della vita di Superman, da quando il padre Jor-El (Russell Crowe) lo manda sulla Terra dai coniugi Kent fino alla sua maggiore età. Nel cast del film Henry Cavill (Kal-El/Clark Kent), Amy Adams (Lois Lane), Michael Shannon (generale Zod), Kevin Costner (Jonathan Kent), Diane Lane (Martha Kent), Laurence Fishburne (Perry White) e Russell Crowe (Jor-El).