L'ululato: Andy Muschietti regista del remake prodotto per Netflix?

L'ululato, il film horror del 1981, potrebbe presto avere un remake diretto da Andy Muschietti, progetto che sarebbe destinato a Netflix.

Il lungometraggio è nelle prime fasi di sviluppo, ma non è la prima volta che se ne parla. Andres Muschietti, durante un panel che si è svolto al San Diego Comic-Con per presentare It: Capitolo 2, aveva infatti condiviso il proprio desiderio di realizzare una nuova versione de L'ululato. L'attore Bill Hader aveva quindi sottolineato che sarebbe stato fantastico. Il film, come i precedenti diretti dal filmmaker, dovrebbe essere prodotto in collaborazione con sua sorella Barbara.

Al centro del film L'ululato, diretto da Joe Dante, c'era una giornalista televisiva che viene inviata in un resort isolato in montagna e si ritrova con degli abitanti che potrebbero non essere ciò che sembrano. La donna, inoltre, ha un bizzarro incontro con un serial killer.

L'horror ha dato vita negli anni successivi a ben sette sequel.