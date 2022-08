Lulù Selassié, dopo Grande Fratello Vip 6 scriverà un libro

Lulù Selassié del Grande Fratello Vip 6 ha annunciato che pubblicherà un libro: solo pochi giorni fa la principessa etiope ha annunciato che presto uscirà il suo primo inedito musicale. Evidentemente Lulù, dopo il reality, ha scoperto di essere pronta ad affrontare sia il mondo della musica che quello della narrativa.

La settimana scorsa abbiamo lasciato Lulù Selassié in sala di registrazione intenta ad incidere il primo disco che segnerà a settembre il suo esordio nel mondo della musica.

Lulù contemporaneamente sta scrivendo anche un libro, la concorrente del Grande Fratello Vip 6, oltrepassata la porta rossa della casa di Cinecittà, si è scoperta essere un'artista a tutto tondo, in grado di sfornare dischi e libri. La notizia l'ha data lei stessa durante una diretta Instagram. La trama per ora è, ovviamente, top secret, non si sa se il libro sarà in parte autobiografico o sarà un romanzo di fantasia. I fan di Lulù nella sua versione scrittrice devono aspettare ancora un poco, l'opera prima della giovane principessa è ancora lontana dall'essere completata.

"Il libro non uscirà presto, è ancora in fase di preparazione, ma non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà. Non vedo l'ora", ha detto Lulù Selassié nella diretta Instagram.