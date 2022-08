Grande Fratello Vip 6, Clarissa e Lulù Selassié si danno al canto: eccole in sala di registrazione

Clarissa e Lulù Selassié, dopo il Grande Fratello Vip 6, sono ora in sala di registrazione per incidere i rispettivi singoli.

Clarissa e Lulù Selassié si sono chiuse in sala di registrazione per incidere il loro primo disco: le due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno dato un primo assaggio delle loro voci in due video pubblicati su Instagram in cui si esibiscono con due cover di brani molto noti.

Il mondo della musica continua ad arricchirsi di personaggi usciti dai reality, le ultime ad entrare in sala di incisione sono due tra le concorrenti più amate dell'ultima edizione del programma di Alfonso Signorini, ovvero Lulù Selassié e la sorella Clarissa, quest'ultima vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6.

Le due sorelle, presunte pronipoti di Hailè Selassiè, negus neghesti e ultimo imperatore d'Etiopia, sono alle prese con il loro primo singolo. Le due ragazze hanno pubblicato su Instagram alcuni scatti fatti durante questi momenti. Lulù Salassè, nel video pubblicato, si esibisce in una cover di Levitating, il brano di Dua Lipa, nella didascalia ha scritto: "in attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l'artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l'altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate Fairy Mood. Stay very very tuned y'all"

Anche la sorella Clarissa è pronta a sfornare il disco, nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, canta 7 Rings di Ariana Grande, nella caption si legge "Mentre aspettiamo tutti l'uscita del singolo...vi lascio, questa piccola cover che abbiamo fatto io e i ragazzi così per divertirci. Spero vi piaccia, non vedo l'ora di farvi vedere la musica alla quale ho lavorato in questi mesi. Vi voglio bene Clary".

I fan delle due sorelle sono già in estasi, pronto a streammare i due singoli sulle varie piattaforme digitali, anche più di un volta, per farle salire nelle classifiche dei dischi più ascoltati.