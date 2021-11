L'ultimo treno della notte: il violento cult di Aldo Lado in digipack blu-ray con restauro audio-video

Con TetroVideo arriva in Italia l'edizione più completa, in blu-ray e con nuovo restauro audio e video, de L'ultimo treno della notte, il crudo e violento rape&revenge del 1975 firmato dal celebre regista, sceneggiatore e scrittore italiano Aldo Lado. Il film è attualmente in pre-order sul sito ufficiale TetroVideo.

L'ultimo treno della notte: una scena del film

Tetro Video propone questo cult degli anni '70, con lingua e sottotitoli in italiano e in inglese, e con un ricco comparto dedicato agli extra in cui è presente la video intervista di 83 min. "The Disobedient" (in lingua italiana e con sottotitoli in inglese) condotta da Carcassa ad Aldo Lado. L'ultimo treno della notte vede protagoniste due giovani ragazze che, in occasione delle vacanze di Natale, lasciano la Germania per raggiungere l'Italia in treno. Qui però saranno vittime di un sadico gioco che sfocerà in inconcepibili e gratuite atrocità.

L'ultimo treno della notte sarà disponibile nei seguenti Digipack:

Edizione Standard : Digipack cover A/B + Blu-ray + Slipcover + Poster + Card.

Edizione Limited (solo 200 copie): Digipack + Blu-ray + Slipcover + Poster + 2 Card + Booklet di 20 pagine (speciale "Evil Woman: How Females Can Be Perpetrators of Violent Crime in L'ultimo Treno Della Notte" a cura di Zoë Rose Smith del sito web Ghouls Magazine) + CD della colonna sonora di Ennio Morricone e che include la opening track cantata da Demis Roussos.

Sul sito della Tetro Film è possibile acquistare anche la T-Shirt con l'artwork esclusivo a cura di Shin Nagai in collaborazione con il fumettista italiano Claudio Montalbano.