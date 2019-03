Luke Perry, Shannen Doherty ricorda l'amico: "Affrontare la sua morte è difficile"

Shannen Doherty, dopo aver rilasciato un comunicato ufficiale, ha ricordato il suo amico e collega Luke Perry con un post condiviso su Instagram che mostra le due ex star di Beverly Hills, 90210 insieme in varie fasi della loro vita e carriera.

L'interprete di Brenda ha scritto: "Ieri mattina ho ricevuto una telefonata che mi ha devastata. Sto lottando nell'affrontare questa perdita e sto avendo qualche difficoltà con i miei pensieri. Ma il mio cuore è rivolto alla sua famiglia e ai suoi amici che sono stati così fortunati nell'avere la sua luce nella loro (e nella mia) vita. Elaborare quanto accaduto è attualmente impossibile".

Gli scatti mostrano Luke Perry e Shannen Doherty sul set dello show cult e in una foto recente scattata durante una breve reunion.

L'attrice, poche ore fa, aveva dichiarato: "Luke era un uomo intelligente, pacato, umile e complesso con un cuore d'oro e un'incredibile capacità di amore e integrità. Luke mi è stato vicino nella battaglia contro il cancro e ci siamo ritrovati, più vecchi e saggi, ma il legame di un tempo è rimasto intatto. Siamo uniti da un affetto speciale nato durante l'esperienza di 90210 e proseguito anche dopo. Io e Luke stavamo lavorando all'idea di una serie nostra. Volevamo lavorare ancora insieme e creare qualcosa di speciale e pieno di senso per i nostri fan. Mi mancherà ogni giorno. Ogni secondo."