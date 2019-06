Luke Evans, per il nudo frontale in Ma chiede un parere ai fan

Luke Evans ha una scena di nudo frontale in Ma e ha chiesto ai fan, via Twitter, se hanno visto quella sequenza e cosa ne pensano.

Ma uscirà nelle sale italiane giovedì prossimo e Luke Evans ha un ruolo nel film, ma soprattutto ha una scena molto controversa, un nudo frontale... da paura. Se non volete sapere di cosa si tratta, saltate questo paragrafo e passate al successivo. Adesso seguono spoiler : nel film, Ma - interpretata da Octavia Spencer - lega al letto il povero Luke ed è determinata a vendicarsi di quando egli la prendeva in giro a scuola. Dopo aver legato il personaggio di Evans a letto, la Spencer gli afferra il pene con una mano, mentre nell'altra stringe un coltello. Insomma, da queste premesse non possiamo aspettarci un lieto fine.

So....who has seen @MAmovie And is wondering about that scene....you know the one.... — Luke Evans (@TheRealLukevans) 7 giugno 2019

Dopo la release di Ma, Luke Evans ha chiesto ai suoi fan su Twitter se avevano visto "quella scena" per sapere cosa ne pensavano. Tra i commenti però, qualcuno gli ha chiesto con più schiettezza se il pene mostrato nella scena di nudo fosse il suo. Altri addirittura gli hanno detto "E' l'unica scena che ricordo del film"

Nell'attesa di sapere - e vedere, soprattutto - di più, vi ricordiamo che Ma, film diretto da Tate Taylor, il premio Oscar Octavia Spencer interpreta Sue Ann, una donna solitaria che vive in una cittadina dell'Ohio. Un giorno, dopo la scuola, Maggie ed alcuni amici le chiedono il favore di comprare per loro degli alcolici: dopo averli presi apparentemente in simpatia Sue Ann li invita a casa sua, lasciandogli il suo seminterrato a disposizione per un party. Ci sono però delle regole da rispettare: uno di loro deve sempre restare sobrio, non devono dire parolacce, non possono mai salire al piano superiore ed entrare in casa sua e devono sempre chiamarla "Ma". Quando l'interesse di Ma nei confronti dei ragazzi si fa più morboso, quello che era cominciato come il sogno di ogni teenager si trasforma presto in un incubo terrificante. Ma uscirà in Italia il 27 giugno.