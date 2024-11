Luke Evans: "Ho il terrore di non sembrare abbastanza prestante a torso nudo"

Nonostante sia conosciuto come uno degli attori più prestanti di Hollywood, Luke Evans non si sente granché sicuro del proprio aspetto. Ospite del podcast How to Fail with Elizabeth Day, l'attore ha parlato apertamente del processo di invecchiamento e della necessità di mostrare il proprio corpo.

L'attore gallese, famoso per i ruoli in franchise come Lo Hobbit e Fast and Furious, ha confessato di nutrire particolari ansie sulla percezione del proprio corpo in video, che lo rende in diverse occasini particolarmente incerto.

Prestanza fisica

"A volte vado in palestra e mi sento molto ansioso" ha spiegato Evans, sottolineando come l'industria cinematografica si ostini a presentare il conto agli attori e alle attrici, ricordando i decenni precedenti, quando non avevano rughe sul corpo e nessun pelo grigio.

Luke Evans inseguito da Jason Statham in Blitz

"Ho dovuto imparare ad essere più gentile con me stesso ma ho una terribile ansia nel sentirmi fisicamente all'altezza. In parte, non è tutto negativo perché ti dà una motivazione per lottare ma può essere opprimente" ha spiegato.

Ruoli in forma

Luke Evans viene spesso scelto per ruoli che richiedono un'ottima prestanza fisica come in La bella e la bestia, Fast and Furious e la trilogia de Lo Hobbit, e ha spiegato che se non avesse intrapreso la carriera di attore forse del proprio fisico gli importerebbe di meno.

Ciò che fa la differenza è anche la fiducia in se stessi e Luke Evans nel podcast ha confessato di desiderar di essere come gli uomini che in pubblico si sentono molto sicuri di sé. Un'altra difficoltà è generata dalla mancanza di consumo d'alcol.

Nonostante sia un amante del cibo e del vino, Evans cerca sempre di non cedere alle tentazioni che in qualche modo influenzerebbero negativamente la sua forma fisica.