Luke Evans, è finita la storia con Rafael Olarra: "L'amore è un animale complesso"

Luke Evans è tornato single dopo la fine della sua storia d'amore con Rafael Olarra, durata un anno e mezzo. L'attore di Dracula Untold ha commentato la notizia attraverso una storia condivisa su Instagram, in cui definisce l'amore un "animale complesso".

Le insinuazioni ed i sospetti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, durante i quali Luke Evans ha smesso di seguire Rafael Olarra e cancellato le tante foto che li ritraevano insieme, hanno da poco lasciato spazio alla certezza: i due non costituiscono più una coppia.

L'attore de La Bella e la Bestia, durante una recente intervista rilasciata al Times, ha commentato la vicenda con un secco "È quello che è", senza dilungarsi troppo sui dettagli della rottura. Fino al mese di settembre Olarra aveva ancora una foto di Evans sul suo account, che ritraeva l'attore che sorrideva alla telecamera. "Mi manca questo sorriso diabolico", aveva scritto Olarra nel post, prima di cancellarlo. Ricordiamo che i due hanno ufficializzato per la prima volta la loro storia d'amore su Instagram nel febbraio 2019, quando Evans ha pubblicato un video in cui ridevano insieme durante un viaggio alle Hawaii. "Ama il mio umorismo gallese. No, sul serio. Lo ama!", si leggeva nel post condito dall'hashtag #felicità.

Nelle ultime ore Luke Evans ha inoltre condiviso una storia nella quale si legge: "Solo per fare chiarezza, nessuno sa cosa succede nella mia vita privata a parte me. Un semplice commento usato in un'intervista non può dare niente di più ai giornali di gossip. Se loro scelgono di creare storie sensazionali sulla mia vita personale è una loro scelta. Ma la verità è che loro sanno davvero poco riguardo ciò che accade davvero nella mia vita. Le relazioni sono complicate, le rotture sono difficili e niente è solo bianco o nero. L'amore è un animale complicato. Pace!". Insomma, Luke Evans non smentisce la rottura ma sottolinea la voglia che venga rispettato il momento, probabilmente non tra i più semplici, che sia lui che Olarra stanno attualmente vivendo.

In un'intervista al Times, Luke Evans ha anche ammesso di sognare sempre più la paternità: "Ci ho pensato molte volte e più invecchio e più penso che dovrei farlo. Non voglio essere un papà anziano... ma vorrei essere un papà. C'è molta soddisfazione nel trasmettere le tue esperienze e nell'allevare un essere umano forte, aperto, gentile e rispettoso che può uscire nel mondo e fare qualcosa di buono".