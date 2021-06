Luisa Corna si sposa: "Le nozze erano saltate"

Luisa Corna ha annunciato le sue nozze con Stefano Giovino, un ufficiale dei Carabinieri ed è più giovane della cantante di 15 anni, di cui è felicemente innamorata da più di sette anni. I due dovevano sposarsi nel 2020 ma purtroppo qualcosa è andato storto.

La coppia doveva sposarsi in Francia lo scorso anno ma il loro programma purtroppo è saltato per via dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Luisa e Stefano hanno quindi deciso di attendere la fine della pandemia visto che entrambi desiderano che il loro matrimonio sia una grande festa.

A proposito del suo futuro marito la cantante ha dichiarato: "Lui è un ufficiale dei Carabinieri, più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita."

E a chi le dice di stare con un toyboy, Luisa Corna risponde: "Quella parola mi fa ridere, anche questo è un vecchio stereotipo: per l'uomo è sempre stato normale avere una compagna anche molto più giovane. E poi come si fa a definire uno di quasi 40 anni, un ragazzino? Giorgio Gaber diceva che 'Una donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai'. Io vicino a Stefano non sento alcuna differenza d'età, è un uomo completo. Dovrei lasciar perdere solo perché ha qualche anno in meno? È più giovane, e allora? Che ci dobbiamo fare?"