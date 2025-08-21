Luì e Sofì rimandano il matrimonio: lei ora teme le critiche

Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno spiegato perché le nozze sono state rimandate: Sofì nel video ha accennato anche ad una vecchia polemica sull'orientamento sessuale del suo fidanzato.

I Me contro Te, amatissimi creator e coppia nella vita reale, hanno annunciato con un video che il loro matrimonio non si terrà a settembre 2025 come inizialmente previsto. Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, hanno infatti deciso di posticipare le nozze, che non sono state annullate ma soltanto rimandate.

Perché le nozze sono state rinviate

In un video pubblicato sul loro canale YouTube, i due hanno spiegato le ragioni della scelta. Travolti da numerosi impegni lavorativi - tra tour nei palazzetti, film e serie tv - non hanno avuto il tempo necessario per organizzare nei dettagli il matrimonio dei loro sogni. Inoltre, la coppia ha in mente una cerimonia speciale, con la possibilità di coinvolgere anche i fan. Per rendere realtà questo progetto, però, servono autorizzazioni e una pianificazione complessa, che ha inevitabilmente allungato i tempi.

Luì ha raccontato: "L'idea era di fare un matrimonio pubblico, così che tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono molte autorizzazioni e una grande organizzazione. Però state tranquilli, non ci siamo fermati". Sofì ha aggiunto con decisione: "Il matrimonio è uno solo e allora fatemelo fare come lo sogno da tutta la vita. Non è che rimandiamo tanto per: lo facciamo perché ci teniamo e abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo".

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia e Luigi Calagna in un'immagine

La nuova data: primavera 2026

La coppia ha assicurato che, anche se i piani sono cambiati, presto diventeranno marito e moglie. Non si sposeranno quindi nel 2025, come avevano annunciato nel giorno del fidanzamento, ma nella primavera del 2026. La data ufficiale non è stata ancora stabilita, ma verrà comunicata appena possibile. Con ironia Sofì ha anticipato anche le critiche che potrebbero arrivare: "Il matrimonio è una cosa personale. Se mi criticano stavolta, non ne lascio passare una. Non solo avranno da ridire ma tornerà anche la storia che Luì è gay. Ricordiamolo che non è gay".

L'attesa dei fan

L'annuncio è stato condiviso sia su Instagram, dove la coppia conta oltre un milione e seicentomila follower, sia su YouTube, dove hanno pubblicato il video completo. Nonostante il rinvio, l'entusiasmo dei fan resta altissimo: l'importante è che il sogno di Luì e Sofì non sia stato cancellato, ma solo rimandato di qualche mese. Per i fan della coppia, quindi, non resta che quindi che attendere la primavera 2026 per vivere insieme a loro il momento del fatidico "sì".