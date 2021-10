Me contro Te si sposano: Luì fa la proposta di matrimonio a Sofì (VIDEO)

Dopo nove anni di fidanzamento i Me contro Te si sposano: Luì ha dato l'anello a Sofì chiedendole di diventare sua moglie, la romantica proposta di matrimonio è stata fatta sul Lago di Como. Il video è disponibile sul canale YouTube del duo ed è diventato subito virale.

Luì e Sofì, pseudonimi di Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono considerati i Re Mida italiani di YouTube. Il loro canale, che ha un target di bambini tra i cinque e i dieci anni, sulla piattaforma social conta più di 6 milioni di iscritti mentre su Instagram hanno 1milione e 500mila follower. I due, oltre ad essere delle star del web, sono approdati anche sul grande schermo con due pellicole, il loro film, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, si è preso il lusso di battere al botteghino Tolo Tolo di Checco Zalone.

Luì e Sofì, per la gioia dei loro fan, hanno deciso di sposarsi, Luigi ha fatto la classica proposta di matrimonio alla sua Sofia inginocchiandosi e dandole l'anello. La romantica scena, impreziosita dalla cornice del Lago di Como, è stata ripresa ed il video è stato pubblicato sul canale YouTube del duo, in sottofondo "Principessa, la versione italiana della nostra canzone Princesa!", hanno scritto nella caption.

Nel video si vede Sofì arrivare in barca su un pontile, indossa un vestito rosa. Lungo il cammino sono state scritte alcune frasi della canzone che si ascolta in sottofondo "Come in una favola", "Mi fai volare", "Tu mi fai cantare". Sul pontile c'e la scritta "Principessa". Luigi l'aspetta dietro una tenda rosa sui cui c'e' scritto "Quel giorno è arrivato". Quando la tenda si apre Luigi prende la mano della ragazza e l'anello dalla tasca della giacca, si inginocchia e le chiede "Mi vuoi sposare?", la risposta, scontata, di Sofia è "sì". Alla fine c'è stato il romantico bacio e i due si sono voltati per guardare il panorama del Lago di Como.

Sul profilo Instagram de duo è stata pubblicata la foto del momento della proposta con la scritta "È successo davvero, cosa avrà risposto Sofì? Sì o no? Correte su YouTube per scoprirlo"

Luigi Calagna sul suo profilo ha pubblicato la sua foto un attimo prima della proposta, nella caption ha scritto "qui pensavo 'accetterà oppure no?' per fortuna poi ha detto sì".